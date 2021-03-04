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Destek devam ediyor! Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz Sinovac aşısı daha

TÜRKİYE, koronavirüsle mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı daha ulaştırdı.

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Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında verdiği destek devam ediyor. Türkiye Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı KKTC'ye getirildi. Uçağın sabah saatlerinde 09.30'da  Ercan Havalimanı'na indiği bildirildi. 

Türkiye’den KKTC’ye toplamda gönderilen Sinovac aşısı 80 bin doza ulaştı. Öte yandan, KKTC'de koronavirüse karşı ilk aşılama programı 15 Ocak'ta başlayarak 22 Ocak'ta tamamlanmıştı.

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