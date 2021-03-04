BIST 1.538
DOLAR 7,45
EURO 8,98
ALTIN 411,08
HABER /  AK PARTİ
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Millet İttifakı'na sert tepki! 40 yamalı bohça

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında konuştu. Millet İttifakı'na yüklenen Erdoğan, "Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı." sözlerini kullandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Milletin rızasını esas almayı sürdüreceğiz. Kendisini şehrin ve milletin üstünde gören varsa yanlış yerde olduğunu bilmelidir. Kadim davamız dışında hiç kimse vazgeçilmez değildir. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamında ulaşmadık tek bir insanımızı dahi bırakmayacağız. 

40 yamalı bohça misali...
Karşımızda 40 yamalı bohça misali oluşturulan ittifak, şimdiden tel tel dökülmeye başladı. CHP'nin gerçek yüzünü göstermek için kendilerini muhatap alıp cevap vermek durumunda kalabiliyoruz. Yapısı ve üslubuyla CHP diye bir partiye yer olmadığını görebiliyoruz. CHP yıllarca bu ülkenin vatandaşlarının bir bölümü Atatürkçülük, çağdaşlık gibi değerleri kullanarak istismar etmişti. Yaşadığımız bazı hadiseler bu partinin bağnazlıkta sınır tanımadığını yeniden ortaya çıkarıyor. 

Bir süredir reform programları ile kamuoyunun huzuruna çıkıyoruz. İktidarda olmamıza rağmen reform gündemine en sıkı biz sarılıyoruz. Sessiz devrimler olarak nitelendirdiğimiz nice reformlarla ülkemizin çehresini değiştiren parti biziz. Milletimizin beklentisi olan nice düzenlemeyi hayata geçiren de biziz.

AB üyelik süreci vesilesiyle hak ve özgürlükleri genişleten düzenlemeleri hayata geçiren biziz. Son birkaç yıldır yaptığımız reformlar dahi birer destandır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini ülkemize biz kazandırdı. Yargı reformu strateji belgesi son dönemdeki en önemli hukuk reformuydu.

Yeni anayasa mesajı
İnsan hakları eylem planını paylaştık, ekonomik reform paketini de açıklayacağız. Cumhur İttifakı olarak anlayış birliği içinde attığımız yeni ve sivil anayasa adımımız herkesi ilgilendiren bir tekliftir. Tüm kesimleri bu sürece yapıcı katkı vermeye davet ediyoruz. Kimseden destek gelmese de biz kendi hazırlığımızı milletin takdire sunacağız.

'Çöp çukur devrini hortlattı'
Biz ülkemizi gelecek asrını düşünürken, şehirlerimizi yeniden 25-30 yıl öncesine döndüğünü görmekten üzüntülüyüz. CHP'nin yönetimindeki büyükşehir ve ilçe yönetimleri yeniden çöp, çukur devrini hortlatmışlardır. Bir de tıkır tıkır çalışıyorsunuz demezler mi... Lafa geldiğinde ülkeyi yönetmeye talip olanlar, daha temel belediye hizmetlerinin altından kalkamıyorlar.

'Bunların gerçek yüzünü gördün mü'
Biz bunların gerçek yüzünü Cumhuriyet yürüyüşlerinde, Gezi'de, 15 Temmuz'da gördük. Boğaziçi meselesi başta olmak üzere çıkarlarına dokunduğumuz yerlerde gördük. Marjinal ve çarpık ideolojilerini topluma dayatmaktır. Kendilerine boyun eğmeyen herkese saldıran, küçümseyenlere meydanı bırakmadık.

Bunlarla mücadele ederken ülkemizi kalkındırma kararlılığımızdan taviz vermeyeceğiz. Türkiye sağlık krizinin yaşandığı yılda büyümesini sürdüren az sayıda ülke arasında yer aldı. Türkiye, zor şartlarda başarı hikayeleri yazamaya devam ediyor.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri SpaceX'te çalışan Türk mühendisten olay sözler! Elon Musk bizi köle gibi kullandı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MSB: Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan 2'si PKK'lı 9 kişi yakalandı
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Cemre nedir neye benzer? 2021 Cemre düşme sırası
Destek devam ediyor! Türkiye'den KKTC’ye 20 bin doz Sinovac aşısı daha
Ruhsar Pekcan'dan Güçlü Türkiye’nin Güçlü Kadınları Zirvesi'nden önemli mesajlar
Tren raydan çıktı 44 vagon birbirine girdi! Alkol vagonunda sızıntı var
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Covid-19 risk haritası ve hafta sonu kısıtlama açıklaması
Prof. Dr. Orhan Şen hava kirliliği uyarısı yaptı riskli olan illeri tek tek saydı
Bursluluk sınavı 2021 ne zaman başvuru tarihi bilgileri
MSB duyurdu! Mardin'de 2 PKK'lı terörist yakalandı
Yorumlar 26 yorum