Masumiyet İrem Orhun kimdir gerçekte kim oynuyor adı ne?

FOX ekranlarının yeni dizisi Masumiyet daha ilk bölümden büyük ilgi gördü. Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosu da merakla araştırılıyor. Dizide İlker Ilgaz'ın nişanlısı olan ve İrem Orhun karakterine hayat veren oyuncu Deniz Işın kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı?

Abone ol

Masumiyet FOX ekranlarında çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Daha ilk bölümden hem konusu hem de oyuncu kadrosu ile farkını ortaya koydu. Dizide büyük isimlerin yanı sıra ekranda yeni yeni görmeye başladığımız genç ve başarılı isimlerde de var. Bunlardan biri de İrem Orhun karakterine hayat veren oyuncu Deniz Işın oldu. Peki kimdir Deniz Işın, kaç yaşında, hangi dizilede oynadı?Deniz Işın'ın sevgilisi var mı?

Masumiyet İrem Orhun: Standart sosyetik güzel etiketinden ‘’içeriklerinin’’ hakkıyla kurtulmuş popüler bir influencer. Babasının prensesi. Uzun süredir bir dargın bir barışık flört ettiği İlker’le evlenmek onun için adeta yerine getirmesi gereken bir sosyal challenge.

Deniz Işın kimdir:

28 Mayıs 1992 İzmir doğumlu olan Deniz Işın, Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra Ege üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği’nde yüksek lisansını tamamladı ve İstanbul’a taşındı. Bu süreçte Sahnetozu Tiyatrosu’nda 2 sene İzmir’de, bir sene de İstanbul’da eğitim aldı ve bu süreçte; 2017’de ‘Lysistrata’ oyununda Lysistrata, 2018’de ‘You Can’t Take It With You’ oyununda Alice karakterini canlandırdı.

Aynı zamanda, reklam filmlerinde rol alan Işın, FOX'ta yayınlanan "Her Yerde Sen" dizisinde Merve karakterine hayat verdi. Daha sonra "İyi Günde Kötü Günde" dizisinde yer aldı ve son olarak "Sefirin Kızı" projesinde Sahra karakterine hayat veren Deniz Işın, Murat Boz’un "Gece" isimli video klibinde de yer almaktadır. "Masumiyet" dizisinde İrem karakterini canlandıracaktır.

Masumiyet konusu: Sıradan bir annenin sıradan hayatı, kızının şiddet kurbanı olmasıyla bir gecede değişir ve doğrunun yanlışa, gerçeğin yalana karıştığı bir sürek avı başlar.

24 Şubat gecesi, İstanbul’da öldü sanılarak yol kenarına atılmış bir genç kız bulunur. Öldüresiye dövülmüş genç kız, o gün doğum günü olan 19 yaşındaki Ela Yüksel’dir. Kızının doğum günü, hayatının en acı gününe dönüşen Ela’nın annesi Bahar, tanınmış iş insanı İlker Ilgaz’ı işaret eder. Acılı annenin hedefinde olan İlker, aile dostları Harun Orhun’un kızı İrem’le nikah masasına oturmak üzeredir. Kızı için adalet isteyen annenin zorlu yolculuğu başlarken Bahar’ın karşısına bir başka anne; İlker’in annesi Hale Ilgaz çıkar. İrem’in babası Harun ise, iki ateş arasında kalırken tarafını seçmek zorundadır. Bahar’ın suçlamalarıyla birlikte, Ela ve İlker’in, yalanların ve İrem’in gölgesinde yaşadıkları yasak aşk, mercek altına alınır. Korkunç şiddet olayının altından çıkan kanlı aşk üçgeni, üç ailenin de hayatını kökünden değiştirecektir.