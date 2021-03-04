Arda Turan'dan bombardıman: Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz

Galatasaraylı Arda Turan, 2-0 kaybedilen Ankaragücü maçı sonrası hakem kararlarına isyan ederken ''Galatasaray yine şampiyon olur, yine ayağa kalkar, şampiyon olur. Doğru ve adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz” dedi.

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Ankaragücü, haftaya lider giren Galatasaray'ı 2-1 yendi; ligde 6 maç sonra kazandı. Galatasaray ligde 8 maçlık galibiyet serisinin ardından mağlup oldu. Galatasaraylı futbolcu Arda Turan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Arda Turan şunları söyledi: "Rakibimizi tebrik ediyorum kazandıkları için. Üzgünüz. Taraftarımızdan özür diliyoruz. 8 hafta kazanan bir takımımız vardı. Yine o noktaya geliriz.

''Biz yetmezsek herkese yetecek olan Fatih Terim çıkar konuşur''

Konuşmak istediğim başka şeyler var. Kelimeleri dikkatli seçmem lazım. Çünkü ceza alırız. Farklı bir yargı sistemi var. Bir dirsek olayı var. Rize’de rakibimize ilk haftada dirsek vurulunca penaltı, Marcao’nun eli değince penaltı ama Donk’a Kadıköy’de dirsek vurulunca penaltı verilmiyor. Onyekuru’ya Alanya’da vurulunca hoca topa değdi diyor. İzleyince ayağına vurmuş ve penaltı. Diagne topa vuruyor, soruyorum. ‘Arda tehlikeli hareket’ diyor. Hocam doğru söylüyorsun o zaman kırmızı diyorum. Alanya’da Luyindama’ya vuruyorlar, kaşı yarılıyor. Hocam tehlikeli diyorum, yeterince tehlikeli değil diye yanıt veriyorlar. Emre Kılınç, Antalya’da ayağının dışıyla oyunu kesmeye çalışıyor, kırmızı kart. Kadıköy’de 9 dakika uzatma veriliyor, burada 6 dakika. Neden? Bir algı var. Biz kazanırken söylemiyoruz diye. Galatasaray’ın hakkını savunacak birileri her zaman çıkar. Galatasaray’ın oyuncusu çıkar kaptanı çıkar, yönetimi çıkar… Biz yetmezsek herkese yetecek olan Fatih Terim çıkar konuşur.”

''Ülkenin geleceğini çöpe attınız''

“Adalet bizim üzerimizden sağlanacaksa biz buna da razıyız. Ülkemde 16 maç kırmızı kart cezası gördüm. Bazı büyüklere 'adalet benim üzerimden sağlanacaksa razıyım' dedim. PFDK ile, onunla bununla konuştuğunuz kadar 15 ila 19 yaş arasındaki oyuncular için konuşmuyorsunuz. Bir senedir antrenman yapmıyorlar. Ülkenin geleceğini çöpe attınız. Sonra hafta içi Şampiyonlar Ligi maçlarını izliyorsunuz. Bilmediğiniz şeyler var. Yüzde 85’iniz maalesef futbolu ve o seviyenin ne olduğunu bilmiyorsunuz. Biz herkes için adalet istiyoruz. Standart olsun.”

''Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz”

“Ben hangi dirseğin penaltı olduğunu nereden bileceğim? Bugün ayağımı uzatıyorum, top ayaktan ele geliyor. Ben çocukluğumdan beri sokakta da top oynarım. Bu şekilde ayağımı kaldıramam. Kaldırabilen varsa akrobat olur. Biz görüyoruz, hissediyoruz. Biz korner atarken top havadayken faul. Rakip korner atıyor, topa vurduktan sonra faul veriliyor. Orada VAR, var ya… Biz uyanamıyoruz sanıyorlar. Galatasaray büyük bir camiadır ve bunları görüyor. Hocamız bu üç gün içinde her şeyi ve herkesi nasıl yeneriz diye bir taktik de bulur. Hiç merak etmeyin. Bu takıma yapılanları görüyoruz. Galatasaray yine şampiyon olur, yine ayağa kalkar, şampiyon olur. Doğru ve adaletli yönetin. Bırakın bu işleri, biz bunları yemiyoruz”