2020 yılının patent liderleri Huawei ve Çin oldu

Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (DFMÖ) verilerine göre, 2020 yılında en çok patent başvurusu yapan ülkeler sıralamasında Çin birinci sırayı alırken, firmalar sıralamasında ise Huawei liderlik koltuğuna oturdu.

Abone ol

Çin Uluslararası Radyosu'nun aktardığı haberde, DFMÖ verilerine göre 2020 yılı içerisinde Çin'in 68 bin 720 patent başvurusu bulunurken ABD'nin 60 bin başvurusu bulunuyor. Örgüt, yıl içinde tüm dünya ülkelerinden 270 binin üzerinde talep olduğunu belirterek bunun bir rekor olduğundan bahsetti. Firmalar bazında ise Huawei, 2020 yılında 5 bin 464 başvuru ile başı çekti. Huawei'yi sırasıyla Samsung Electronics, Mitsubishi Electric ve Qualcomm takip etti.

Başvurular yüzde 4 arttı

​Salgından ötürü küresel büyümenin düşmesinin patent başvuruları noktasında çok etkili olmadığı görülüyor. BM'ye bağlı DFMÖ, 2020 yılında bir önceki yıla kıyasla başvuruların yüzde 4 arttığını ve 275 bin 900 talep kayededildiğini belirtti.

Örgüt Direktörü Daren Tamg, böyle bir rekor sayı karşısında "İnovasyon her koşulda sağlam durmayı başardı" ifadelerini kullandı.

DFMÖ Baş Ekonomisti Carsten Fink ise 2020'de gelen patent tescil taleplerinin daha çok pandemi öncesinde yapıldığını öne sürdü. Fink, "Yine de daha sonra yapılan başvurularda kayda değer bir azalma olmaması, firmaların teknolojilerinin ticarileştirilmesi yolunda yatırımlarını sürdürdüklerini gösteriyor" ifadelerini kullandı.