Hakkari'de mutfağı atölyeye çevirip üretti! Yurtdışından sipariş geldi teklif bile aldı
HAKKARİ'de yaşayan 2 çocuk annesi Cahide Bor Önver, evinin mutfağını atölyeye çevirerek başladığı üretimde siparişlere yetişemiyor.
İlçenin Güngör Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Cahide Bor Önver, küçük yaşlarda annesinden öğrendiği, evlendikten sonra ise hobi olarak sürdürdüğü şekilli pasta kabiliyetini geliştirerek ticarete atıldı.
Mutfağını pasta atölyesine dönüştüren Cahide Bor Önver, burada hiçbir kalıp kullanmadan çizgi film kahramanlarının, insan ve hayvan figürlerinin yer aldığı renkli ve lezzetli pastalar yapıyor.
Cahide Bor Önver; çizgi film kahramanları, insan ve hayvan figürleri ile yaptığı butik pasta çeşitleriyle Türkiye’nin her yerine sipariş gönderirken, Irak ve İran’dan da sipariş aldığını belirtti.
Siparişlere yetişemediğini ifade eden Cahide Bor Önver, “Bu işleri yaptığımda her modeli birebir benzetmek için baya uğraşıyordum. Bu iş için hiçbir şekilde eğitim görmedim ve kendim öğrendim." dedi.