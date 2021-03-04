Ümit Özdağ bombalayıp İyi Parti'den istifa etti! Meral Akşener yalancı

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'deki basın toplantısında partisinden istifa ettiğini açıkladı. Akşener'in FETÖ iltisaklılarla yol yürüdüğünü savunan Özdağ, ayrıca partisi hakkında bomba iddiada bulunarak "Söylediklerimim hepsinin kanıtı var" dedi.

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İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. FETÖ'cülerin partide sorumlu makamlara sızma girişimlerine karşı mücadele verdiğini belirten Özdağ, bu çabasının Akşener'i rahatsız ettiğini savundu. Akşener'e karşı başkanlık mücadelesi vermediğini belirten Özdağ, bu nedenle yanlış anlaşılmasın diye teşkilatları ziyaret etmediğini ifade etti.

Ümit Özdağ'ın zehir zemberek suçlamalar yönelttiği açıklamaları şöyle:

– Bu sızma girişimleriyle mücadele ettim, engelledim. Bana yönelik Akşener’in kızgınlığının temelinde bu vardır. Parti içi muhalefet gibi muhalefet yapmadım, Akşener’e karşı genel başkanlık mücadelesinde de olmadım. Bu parti kurulurken, Türk milliyetçilerine vermiş olduğum bir söz vardı; bu partiye FETÖ, PKK ve diğer etnik bölücü unsurlar, milli devletin altını oyan kişiler sızamaz. Ben bu sızmayla mücadele ettim, bu Akşener’i rahatsız etmiş.

Bana yalan söyledi

– İYİ Parti’nin zarar görmemesi açısında, seçimler sürecinde sahaya çıkmadım ama istifamı da erteledim. İstifamın en büyük nedeni, dört kez uyarmama rağmen, bana yalan söylenerek İdris Naim Şahin’in Ordu’dan büyükşehir belediye başkanı adayı gösterilmesidir. HDP, Kars’ı Akşener’in yanlış tutumundan dolayı kazandı. Benimle Akşener, Akşener ile değişik yetkililer arasındaki görüşmelerin hepsi devlet kayıtlarında vardır, bir gün ortaya çıkacaktır. Akşener, HDP’nin kazanması karşısında sessiz kalmıştır, bu sürecin önünü açmıştır.

İyi Parti'nin onurunu sattınız

– İYİ Parti’yi, CHP’nin uydu partisi haline getirmişlerdir. Bunu söyleyince bana kızıyorlar. Bana kızacağınıza CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’na, İYİ Parti’yi aşağılayan Çanakkale İl Başkanı’na kızın. Belediyelerden gelen çantalar, ihaleler ve makamlar karşısında, İYİ Partinin onurunu sattınız. Söylediklerimin kanıtı var.

Meral Akşener yalan söyledi

– Hakkımda alçakça propaganda süreci başlatıldı. Benim hakkımda il başkanlarına mektup yollandı. Bununla ilgili suç duyurusunda bulundum. Akşener’e de uyarıda bulundum, üzerine gideceğimi söyledim. Kumpas çok daha önce kurulmuş. Sonra kongrede Adana Milletvekili İsmail Koncuk ve ben aday olmadığımız halde bir kara listede üstü çizilecekler olarak açıklandık. Bu liste kimin tarafından oluşturuldu? Meral Akşener bu listeden haberi olmadığını söylüyor, Akşener’in yalan söylediğini biliyorum. Bu liste Meral Akşener ve Koray Aydın tarafından oluşturulmuş. Bu kara listeyi dağıttılar.

İhraç edecek kadar cesur değil

– 19 Ekim 2020’de açıklamalarım üzerinde 24 saat geçmeden İYİ Parti Genel Merkezi tarafından ihraç işlemi başlatıldı. 80 il başkanının önüne benimle ilgili mektuba imza atmaları istendi. 80 il başkanı Meral Akşener ve Koray Aydın’ın baskısıyla bu mektubu imzalamıştır. Bu ihraç kararı mahkeme tarafından bozuldu. Bugüne kadar hiçbir faaliyete davet edilmedim. Akşener’den randevu istedim ama benim talebime bir cevap vermedi.

İyi Parti'den istifa ediyorum

– Yeniden ihraç çalışmalarına başladığını duyuyorum. Akşener’in beni İYİ Parti’den ihraç edecek kadar cesur olmadığını biliyorum.