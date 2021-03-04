Babasının 460 bin TL ödeyip hediye ettiği sıfır otomobili ekspertize soktu büyük şok yaşadı

"Almanya'daki firmayı suçladı"

Yaşadığı mağduriyeti anlatan Aydemir, “Babam hediye olarak sıfır bir araç almak istedi. Biz de buna istinaden Bursa'da bir araç bayisine gittik. 22 Aralık'ta bayide beğendiğimiz aracı 460 bin TL nakit ödeyerek aldık. Aracı ise 5 Ocak tarihinde bayiden teslim aldım. 15 Ocak tarihinde ise çekilişten bana çıkan ekspertiz hakkı ile aracımı İnegöl'deki bir ekspertize götürdüm.