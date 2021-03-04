Babasının 460 bin TL ödeyip hediye ettiği sıfır otomobili ekspertize soktu büyük şok yaşadı
BURSA'da yaşayan Onur Aydemir (20), babasının hediye olarak aldığı 460 bin TL değerindeki sıfır model otomobile yaptırdığı ekspertiz incelemesinde, bagaj kapağının değişmiş ve boyalı olduğunu öğrendi.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yaşayan elektrik ve elektronik mühendisliği bölümü 3’üncü sınıf öğrencisi Onur Aydemir’e babası Nurettin Aydemir, geçen yıl aralık ayında hediye olarak sıfır model otomobil aldı. 460 bin TL nakit ödeyerek alınan otomobili Aydemir, 5 Ocak tarihinde teslim aldı. Aydemir, o günlerde katıldığı bir çekilişte ücretsiz ekspertiz incelemesi hakkı kazandı.
Bunun üzerine babasının hediye ettiği otomobili ekspertize götüren Aydemir, büyük bir şok yaşadı. Ekspertiz raporunda otomobilin bagaj kapağının değişmiş ve bazı bölgelerinin boyalı olduğu ortaya çıktı.
"Ücretsiz bakım hediye edeceklerini söylediler"
Aydemir, raporları alarak otomobili aldığı firmaya gitti ancak yetkililer sorunun fabrikadan kaynaklandığını söyledi. Konuyu önce arabuluculukla çözmek isteyen Aydemir’e şirket yetkilileri ücretsiz bakım hediye etmek istediğini söyledi. Arabulucukta herhangi bir sonuç alamayan Aydemir, avukatıyla birlikte savcılığa giderek, suç duyurusunda bulundu.
"Almanya'daki firmayı suçladı"
Yaşadığı mağduriyeti anlatan Aydemir, “Babam hediye olarak sıfır bir araç almak istedi. Biz de buna istinaden Bursa'da bir araç bayisine gittik. 22 Aralık'ta bayide beğendiğimiz aracı 460 bin TL nakit ödeyerek aldık. Aracı ise 5 Ocak tarihinde bayiden teslim aldım. 15 Ocak tarihinde ise çekilişten bana çıkan ekspertiz hakkı ile aracımı İnegöl'deki bir ekspertize götürdüm.