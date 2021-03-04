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Ankara'da kaçırıldı denen Aleyna sosyal medyadan tanıştığı kişiyle Aksaray'a gitmiş

Demirören Haber Ajansı

ANKARA'da babasının 4 gün önce kaçırıldığını öne sürdüğü, bedensel ve zihinsel engelliği olduğu iddia edilen Aleyna Şeker (20) Aksaray'da ortaya çıktı. Şeker, televizyon programında kendisi hakkındaki haberleri görünce birlikte kaçtığı İshak K. ile emniyete başvurdu.

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Ankara'da yaşayan Mustafa Şeker, bedensel ve zihinsel engelli olduğunu belirttiği kızı Aleyna'nın 4 gün önce kaçırıldığını öne sürerek, televizyon programına katıldı. Bunun üzerine polis ekipleri, Aleyna Şeker'in bulunması için çalışma başlattı.

"Kendi rızamla Aksaray'a geldim"
Arama çalışmaları sürdürülürken, Aleyna Şeker, yanındaki İshak K. ile bugün Aksaray Emniyet Müdürlüğü'ne başvurdu. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Şeker, gazetecilere, ''İshak ile Ankara'da buluşup, kendi rızamla Aksaray'a geldim'' dedi. 

Sosyal medyadan tanıştıkları öne sürülen Aleyna Şeker ve İshak K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. 

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