Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: ‘Anadolu Masalları’

Milli Eğitim Bakanlığı, UNESCO iş birliğinde çocukların kendi kültür mirasını daha iyi anlayarak hayal dünyalarını genişletmeleri amacıyla öğretmenlere yönelik ‘Masal Anlatıcılığı’ mesleki gelişim programı hazırladı.

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Milli Eğitim Bakanlığı ve UNESCO iş birliğinde çocukların kendi kültür mirasını daha iyi anlayarak hayal dünyalarını daha da genişletmeleri için yeni bir proje hayata geçiriliyor.

Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Müdürlüğü tarafından başlatılan projede okul öncesi, sınıf öğretmenleri, Türkçe, Türk dili ve edebiyatı, İngilizce, tarih, müzik ve görsel sanatlar öğretmenlerine öncelik verilmek üzere ‘Masal Anlatıcılığı’ mesleki gelişim programı hazırlandı. Eğitimlere katılan 89 bin 168 öğretmen sertifikalarını aldı. Ayrıca ‘Anadolu Masalları ve Dede Korkut Hikâyeleri Eğitim Setleri’ ile birlikte onlarca kitap ile oyun kartı hazırlandı ve Anadolu Masal Evleri hayata geçirilmeye başlandı. Anadolu Masalları Youtube kanalında ünlü isimler, çocuklar ve öğretmenlerin anlattığı masallar, yüzbinlerce vatandaşa ulaşmayı başardı.

Okul öncesi ve sınıf öğretmenleri ile öğrenciler için 15 masal kitabı, kılavuz kitap, oyun kartları, masalların seslendirildiği ve şarkılarının yer aldığı 2 CD ve parmak kuklalardan oluşan Anadolu Masalları Eğitim Setleri hazırlandı. ‘Okul Öncesi Anadolu Masalları Eğitim Seti’ 11 bin, ‘Anadolu Masalları İlkokul 1-2 Eğitim Seti’ 10 bin 500 adet basılarak dağıtımı gerçekleştirildi.