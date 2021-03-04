Emir Tarık Tekin kimin oğlu annesi ve babası kimdir? Taro Emir kaç yaşında?

Kanal D'nin yeni sezon bombası olan, çarşamba akşamları yayınlanan dizisi Sadakatsiz'de bir veda daha yaşanacak. Giden oyuncu reyting listesinde zirveden inmeyen Kanal D'yi zora sokacak. Diziye vedasıyla gündem olan Taro Emir kimdir, kimin oğlu, anne ve babası kimdir*

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Perşembe akşamları Kanal D ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Caner Cindoruk ve Cansu Dere gibi isimlerin olduğu dizi dün akşam 20. bölümü ile ekrana geldi. Soluksuz izlenen dizinin 21. bölüm fragmanı merakla beklenirken diziye veda edecek bir oyuncu daha ortaya çıktı.

Kadroya katılarak heyecan yaratan oyuncuların dışında bu kez diziden bir veda haberi geldi. İlk kez bir dizide yer alan ve oyunculuğu ile tam not alan Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin, diziye yakında veda edecek.

Dizi sayesinde hayran kitlesini arttıran ve Selçuk karakteri ile zaman zaman dizinin başrollerinden bide rol çalan Tarık Emir'in veda edeceği haberleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı. Dizinin hayranları bu karara üzülürken bazıları da 'lütfen şaka olsun' temennisinde bulundu.

BBC yapımı olan Doctor Foster dizisinin Türkiye uyarlaması olan Sadakatsiz'de Selçuk karakterine hayat veren oyuncu da çıkmaza girerek diziye veda etmişti. Orjinal formatında devam eden dizide senaryo olduğu gibi işleniyor ve olaylar ilerliyor.

Peki kimdir ilk oyunculuk deneyimi ile kendine hayran bırakan Emir Tarık Tekin?

Emir Tarık Tekin 1997 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Grafik sanatçısı, şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ve eski futbolcu Metin Tekin'in oğludur.

İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi alan Emir Tarık Tekin, 3 yıl boyunca ABD'de yaşadı. Burada da birçok ünlü isimden oyunculuk dersleri alan Taro Emir, eğitimlerini tamamladıktan sonra Türkiye'ye yerleşti.

Can Evrenol'un dikkat çeken Çıplak dizisinde 'Bulut' rolündeki performansıyla dikkat çekti. Blu TV'de yayınlanan dizinin ikinci sezonunda da yer alacak Emir Tarık Tekin, aynı zamanda Kanal D'de ekranlara gelen Sadakatsiz dizisinde Selçuk Dağcı karakterine hayat veriyor. Emir Tarık Tekin 1.84 metre boyunda, 75 kilo ve boğa burcudur.