BIST 1.531
DOLAR 7,46
EURO 8,99
ALTIN 410,84
HABER /  YEREL
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

CHP'li Gazipaşa belediyesinden tartışmalı karar: Biz Osmanlı kasabası değiliz

Demirören Haber Ajansı

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Osmanlı tuğrası simgeli saatin bulunduğu yerden kaldırılması tartışmalara neden oldu. Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, "Osmanlı kasabası değiliz. Tamam saygımız sonsuz, atalarımızdır. Fakat Gazipaşa, Osmanlı döneminde kurulmuş ya da Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değildir. Ama tuğrayı çok arzu ediyorsanız, istediğiniz bir yere taşıyabiliriz'' dedi.

Abone ol

Gazpaşa- Alanya Havalimanı kavşağında bulunan Osmanlı tuğrası figürlü saatin bozulması sonucunda tamiri için yerinden kaldırılması belediye meclisinde tartışmalara neden oldu. Gazipaşa Belediyesi'nin Mart ayı meclisinde AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri kavşaktaki tuğralı saatin durumunu gündeme getirdi.

"Saygımız sonsuzdur atalarımızdır"

Konuyla ilgili bilgi veren Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz, "Tuğra konusunda bir toplantı yaptık, daha doğrusu 'Gazipaşa'da neler görmek istiyorsunuz' konusunda. 'Şu anda orada bir tuğra istiyorum' diyen sizden başka çıkmadı. Çoğunluk başka şeyler görmek istiyor. Havalimanı kavşağı olduğu için ve Gazipaşa ismi Atatürk tarafından verildiği için Atatürk'ü, havalimanını, Gazipaşa'yı anımsatan bir görsel olsun isteniyor. Görüş o şekilde. Çalışmalarımız devam ediyor.

Nasıl bir görsel olacağı konusunda karar vermiş değiliz. Ama sizlerin de görüşüne açığız. Tuğrayı düşündüğünüz, istediğiniz bir yer varsa taşırız. Başkan olarak benim görüşüm biz Osmanlı kasabası değiliz. Tamam saygımız sonsuz, atalarımızdır. 16 Türk devletinden birisidir. Fakat Gazipaşa, Osmanlı döneminde kurulmuş ya da Osmanlı eserlerinin yer aldığı bir kasaba, ilçe değildir, Cumhuriyet döneminde kurulmuş bir ilçedir. İsmini Atatürk vermiştir. Buraya Atatürk, Gazipaşa ve havalimanı üçgeninde bir şeyler düşünülmesi bence de daha uygun olur diye düşünüyorum. Ama tuğrayı çok arzu ediyorsanız, istediğiniz bir yere taşıyabiliriz" dedi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Babasının 460 bin TL ödeyip hediye ettiği sıfır otomobili ekspertize soktu büyük şok yaşadı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Diyarbakır'da evlat nöbetine 2 aile daha katıldı! Bana altın da verilse gelmezdim ama...
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Trabzon'da vahim olay cenazeye katılan 100 kişiden 40’ı Covid-19 oldu
Henüz 1 yaşındaydı! Çanakkale'de pencereden düşerek hayatını kaybetti
ABD'de haksız yere 22 yıldan fazla hapis yatan siyahiye 500 bin dolar tazminat ödenecek
Çin zorunlu kıldı! Ülkeye girecek tüm yabancılara anal sürüntü testi yapılacak
Mersin'de 5 katlı apartmanda korkutan yangın! Bina kül oldu gözyaşlarına boğuldular
Denizli'de kardeş katliamı inşaatta birlikte çalıştığı iki kardeşini vurarak öldürdü
Milli Eğitim Bakanlığından yeni proje: ‘Anadolu Masalları’
Yeni Netflix ücretleri zam geldi en düşük 27 lira oldu
Yorumlar 4 yorum