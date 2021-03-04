MSÜ sınav tarihi 2021 geç başvuru ne zaman TC ile giriş ekranı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2021-MSÜ) başvuruları 23 Şubat'ta sona erdi. Çeşitli nedenlerle başvuru yapamayan adaylar da ÖSYM'nin tanıdığı 'geç başvuru' günü hakkını kullanmak istiyor. İşte, 2021 MSÜ başvuru ve sınav takvimi...

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MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvurularına yönelik araştırmalar devam ediyor. Başvuruların geçtiğimiz günlerde geride kalması ile şimdi de geç başvurular gündeme geldi. Öte yandan sınav tarihi de araştırılıyor. Peki, 2021 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak?

Geç başvuru ne zaman: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) açıkladığı sınav takvimine göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı geç başvuruları 3 Mart'ta alınacak. Söz konusu başvuru, aynı gün 23:59'da sona erecek.

Sınav ne zaman: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın 2021 etabı 4 Nisan tarihinde yapılacak.

2021-MSÜ’ye başvuran adayların, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları ikinci Seçim Aşamalarına katılabilmeleri için ayrıca, ÖSYM tarafından 26-27 Haziran’daki 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2021-YKS) başvurularını yapmaları ve Harp Okulları için, 2021 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavının (YKS) birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ile ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testlerine (AYT); Astsubay Meslek Yüksekokulları için 2021-YKS birinci Oturumu olan Temel Yeterlilik Testine (TYT) girmeleri gerekiyor.