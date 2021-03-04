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Trabzon'da vahim olay cenazeye katılan 100 kişiden 40’ı Covid-19 oldu

'Çok yüksek riskli iller' arasında yer alan Trabzon'dan gelen son haber herkesi şaşkına çevirdi. Ne kadar taziyelere, cenazelere katılmayın çağrıları yapılsa da buna uyan yok gibi. Son olarak hayatını kaybeden bir kişinin cenazesine katılan 100 kişinin 40'ının Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.

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Sağlık Bakanlığı 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, son 3 haftadır Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 5 il içerisinde bulunan Trabzon'da, virüsün cenaze namazları ve taziye ziyaretleri ile yayıldığının belirlenmesi üzerine, namazlar 30 kişiyle sınırlandırıldı. Yetkililer, taziye için toplanılan evlerde virüsün daha fazla yayıldığını belirterek vatandaşlara bu konuda uyarılarda bulundu.

Cenazeye 100 kişi katıldı, 40 kişide virüs çıktı

Yetkililerin tüm uyarılarına rağmen bölgede virüsün yayılımında etkili olan cenaze ve taziyelere katılımlar sürüyor. Kentte vefat eden bir kişinin cenazesine yaklaşık 100 kişi katıldı, taziye ziyaretinde bulundu. Taziyeye katılan 40 kişiye bir hafta sonra covid-19 teşhisi konuldu.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Usta sosyal medya hesabından, "İlimizde yaşanan bir vefat neticesinde yaklaşık 100 kişinin katıldığı cenaze töreni ve taziyeden 1 hafta sonra 40 kişide Covid-19 hastalığı tespit edilmiştir. Benzer olaylarla karşılaşmamak ve salgınla mücadelede başarılı olmak için Trabzon'da taziyeler telefonla" paylaşımında bulundu. 

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