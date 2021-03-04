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Antalya'da yaşlı adam gece 4'te feci şekilde can verdi! Cesedi yatakta bulundu

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da 85 yaşındaki Nurettin İnce, gece 4 sıralarında çıkan yangında yanarak can verdi.

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Olay Antalya'nın İbradı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Gece 04.00-04.30 sıralarında İbradı İlçesi Yukarı Mahallede Nurettin İnce’ye ait ahşap evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahalede bulunmasına rağmen ahşap bina rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangının söndürülmesinin ardından eve giren itfaiye ekipleri ve güvenlik güçleri, sobanın yanındaki yatakta yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

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