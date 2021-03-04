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'Kayyumluk' tabelasına Melih Bulu'dan 'disiplin yönetmeliği' ile yanıt

Prof. Dr. Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasıyla protestolara sahne olan Boğaziçi Üniversitesi'nde; Bulu, "rektörlük" tabelasının üzerine "kayyumluk" tabelasını asan öğrencilere, disiplin yönetmeliği ile yanıt verdi.

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Boğaziçi Üniversitesi'nde rektör Melih Bulu'ya karşı protestolar sürerken öğrencilerin 'rektörlük' tabelası üzerine yeniden yapıştırdıkları 'kayyumluk' yazısı bir kez daha söküldü. Tabelanın yanına disiplin yönetmeliğinden maddelerin yer aldığı bir kâğıt yapıştırıldı. “Boğaziçi Direnişi” isimli Twitter hesabından paylaşılan fotoğrafla duruma tepki gösterilirken, akademisyenlerin her gün rektörlük binasına sırtını dönerek gerçekleştirdiği eyleme öğrenciler de “Hepimiz oradaydık” pankartı ile katılarak destek verdi.

"Hepimiz oradaydık!"

Öğrenciler tarafından, "Hepimiz oradaydık! Arkadaşlarımıza kayyumluk tarafından açılan soruşturmalara karşı kimsenin yalnız olmadığını haykırıyoruz! Bu korkutma, sindirme politikalarına karşı eylemlerimize devam ediyoruz. Hocalarımızın sırt dönme eylemine eşlik ediyoruz" açıklaması yapıldı.

"Bir soruşturma açılacaksa hepimize açılması gerek"

Öğrenciler daha sonra haklarında soruşturma açılan 51 arkadaşlarıyla ilgili yazdıkları dilekçeyi öğrenci işlerine teslim etti. Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Yasal haklarımızı savunup, bir soruşturma açılacaksa hepimize açılması gerektiğini belirttik” ifadeleri kullanıldı.

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