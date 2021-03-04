65 yaş üstü ve 20 yaş altına ulaşım yasağının kalktığı iller! İstanbul ve İzmir de var

İSTANBUL ve İzmir başta olmak üzere yüksek riskli illerde 65 yaş üzeri ve 20 yaş altına uygulanan toplu taşıma kısıtlaması kaldırıldı. İşte ulaşım kısıtlamasının kaldırıldığı illerin listesi:

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İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile yeni kontrollü normalleşme süreci kapsamında düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan şehirlerde 65 yaş üstü ve 20 yaş altı için uygulanan toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması kaldırıldı. Alınan kararla ayrıca, aynı yaş grupları için sokağa çıkma süresi 3 saatten 4 saate yükseltildi.

Yüksek risk grubunda bulunan İstanbul ve İzmir başta olmak üzere bir çok ilde 4 Mart 2021 itibariyle yasak kalkmış oldu. İstanbul'da koronavirüs önlemleri kapsamında 15 Ocak 2021’den itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altına toplu taşıma yasağı getirilmişti.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı için yasağın kalktığı iller listesi şöyle:

Mavi (düşük risk) liste: Uşak, Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Siirt, Batman, Diyarbakır, Bitlis, Van, Bingöl, Muş, Ağrı, Iğdır.

Sarı (orta risk) liste : Bursa, Manisa, Aydın, Denizli, Isparta, Afyonkarahisar, Eskişehir, Bursa, Ankara, Çankırı, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Adana, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Sivas, Elazığ, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars

Turuncu (yüksek risk) liste : İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, İzmir, Muğla, Antalya, Bilecik, Kütahya, Düzce, Bolu, Zonguldak, Kırıkkale, Karaman, Mersin, Niğde, Kayseri, Kilis, Artvin, Ardahan

65 yaş üstü ve 20 yaş yasağı hangi illerde sürüyor?

İçişleri Bakanlığı'nın normalleşme genelgesine göre yasak sadece çok yüksek risk grubundaki illerde devam ediyor. Bu iller şöyle:

-Sakarya, Balıkesir, Burdur, Konya, Aksaray, Samsun, Sinop, Amasya, Ordu, Tokat, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Adıyaman, Osmaniye

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