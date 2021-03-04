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Kırmızı kategorideki Tokat'ta sokaklarda dikkat çeken yoğunluk

TOKAT’ta koronavirüs vakalarının artış göstermesine rağmen; gün içerisinde parklar, meydanlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk yaşandı.

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Sağlık Bakanlığı'nın 'covid19.saglik.gov.tr' adresinde, Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, 20-26 Şubat'ta Covid-19 vaka sayılarının nüfusa oranla en fazla olduğu iller sıralamasında ilk 6'da Ordu, Giresun, Trabzon, Samsun, Rize ve Tokat yer aldı. Tokat'ta, geçen hafta vaka sayısı 100 binde 149,20 olurken, bu hafta 166,50 olarak tespit edildi.

Buna rağmen vatandaşlar park, bahçe, meydanlar, cadde ve sokaklarda yoğunluk oluşturdu. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ile kent cadde ve sokaklarındaki yoğunluğun daha da arttığı görüldü.

"Herkes dikkat etmeli"
Vatandaşlardan Bülent Özilci, "Halkın azami derecede dikkat etmesi, maskeyi takması, sosyal mesafeye uyması, kalabalık ortamlara çok girmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar olursa en azından yüksek seviyelerden az seviyelere düşeriz. Ama bunlar olmazsa her ne kadar canımız sıkılsa da kurallara uymak zorundayız" dedi.

"Kurallara uyan yok"
Kurallara kimsenin uymadığı söyleyen üniversite öğrencisi Burak Korkmaz ise, "Vakalar Tokat'ta çok arttı. Düzeleceğini sanmıyorum, çünkü kurallara kimse uymuyor. Önlemlerin biraz daha fazla arttırılması lazım. Biz öğrenciyiz, okulların açılmasını istiyoruz. Uzaktan eğitim bir şeye yaramıyor. Yüz yüze olduğu gibi olmuyor" diye konuştu.

"Tedbirleri hiçe sayıyoruz"
Vatandaşın bilinçlenmesi gerektiğine dikkat çeken Yaşar Elibol, "Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere emniyet, jandarma asayiş hep bize hizmet ediyor, biz de hiçe sayıyoruz. Sonra virüs geçer diyorlar. Nasıl geçsin?’’ ifadelerini kullandı.

"Tedbirler yeterli ama vatandaşımız uymuyor"
Ahmet Sever ise, "Alınan tedbirler yeterli ama vatandaşımız uymuyor. Vatandaşların uygulamasında sıkıntı var. İnsanları daha da bilinçlendirmek, uyarmak lazım" diye konuştu.

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