Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti: Ortak açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu ve Davutoğlu görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın ile ilgili Karamollaoğlu, "Kanunlarda yapılan değişikleri, kusura bakmasınlar ama şahsen önemsemiyorum. Kanunları değiştirmek yeri geldiği zaman gereklidir ama esas olanı; mevcut kanunlara uymak" yorumunda bulundu.

Adalet Bakanı Gül'ün sözlerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu "Adalet Bakanı öznesiz konuşmasın. Adalet bakanları öznesiz konuşmaz, özneli konuşur. Demokrasi açığına kim sebebiyet verdi? Öznesini koysun. Ondan sonra kendisine yeni bir siyasi rota çizsin" diye konuştu.

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün Türkiye'deki yasaklar ortamının, korku ikliminin sorumlusu iktidardır. Önce o korku iklimini dağıtın, sonra insan hakları eylem planından bahsedin. İnsan hakları eylem planının nasıl olması gerektiğini kamuoyu ile paylaştım.

Böyle bir planın başarılı olması için niyetiniz açık olacak, samimi olacaksınız ve bunu eyleminizde göstereceksiniz. Ben iktidarda bunları göremiyorum. Niyetleri gündem değiştirmek. Böyle bir ortamda insan hakları eylem planından söz edilebilir mi?

Genel Başkan Yardımcımız sokak ortasında siyasal terör ile ağır yaralanıyor, hayati tehlike ile hastaneye kaldırılıyor zanlılar 15 gün sonra dışarı çıkarılıyor, Boğaziçi'nde sizinle farklı düşünen öğrenciler terörist diye içeri alınıyorlar. 12 Eylül Anayasası'na temelden karşıyız. Ama bugünkü anayasayı tanımadığınızı söylüyorsanız sivil anayasanın hangi unsurlardan ibaret olacağını tanımlamaları lazım, milleti başka gündemlerle oyalamamakta fayda var.

Darbe artığı anayasa yerine sivil anayasa olacaksa önce düşünce özgürlüğünü, insan onurunu, temel hukuk devleti kurallarını, adaleti, siyasi ahlaklı esas alacaksınız."