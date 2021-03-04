BIST 1.534
DOLAR 7,45
EURO 8,97
ALTIN 411,40
HABER /  POLİTİKA
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti: Ortak açıklama

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti. İki lider daha sonra ortak basın açıklaması yaptı.

Abone ol

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Karamollaoğlu ve Davutoğlu görüşme sonrası gazetecilerin sorularını cevapladı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nın ile ilgili Karamollaoğlu, "Kanunlarda yapılan değişikleri, kusura bakmasınlar ama şahsen önemsemiyorum. Kanunları değiştirmek yeri geldiği zaman gereklidir ama esas olanı; mevcut kanunlara uymak" yorumunda bulundu.

Adalet Bakanı Gül'ün sözlerinin hatırlatılması üzerine Davutoğlu "Adalet Bakanı öznesiz konuşmasın. Adalet bakanları öznesiz konuşmaz, özneli konuşur. Demokrasi açığına kim sebebiyet verdi? Öznesini koysun. Ondan sonra kendisine yeni bir siyasi rota çizsin" diye konuştu. 

Davutoğlu'nun açıklamaları şöyle:

"Bugün Türkiye'deki yasaklar ortamının, korku ikliminin sorumlusu iktidardır. Önce o korku iklimini dağıtın, sonra insan hakları eylem planından bahsedin. İnsan hakları eylem planının nasıl olması gerektiğini kamuoyu ile paylaştım.

Böyle bir planın başarılı olması için niyetiniz açık olacak, samimi olacaksınız ve bunu eyleminizde göstereceksiniz. Ben iktidarda bunları göremiyorum. Niyetleri gündem değiştirmek. Böyle bir ortamda insan hakları eylem planından söz edilebilir mi?

Genel Başkan Yardımcımız sokak ortasında siyasal terör ile ağır yaralanıyor, hayati tehlike ile hastaneye kaldırılıyor zanlılar 15 gün sonra dışarı çıkarılıyor, Boğaziçi'nde sizinle farklı düşünen öğrenciler terörist diye içeri alınıyorlar. 12 Eylül Anayasası'na temelden karşıyız. Ama bugünkü anayasayı tanımadığınızı söylüyorsanız sivil anayasanın hangi unsurlardan ibaret olacağını tanımlamaları lazım, milleti başka gündemlerle oyalamamakta fayda var.

Darbe artığı anayasa yerine sivil anayasa olacaksa önce düşünce özgürlüğünü, insan onurunu, temel hukuk devleti kurallarını, adaleti, siyasi ahlaklı esas alacaksınız."

ÖNCEKİ HABERLER
1 tatlı kaşığı balda kaç kolari var kalorisi nasıl hesaplanır?
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Fenerbahçe paylaştı! Kadıköy'de büyük değişim
65 yaş üstü ve 20 yaş altına ulaşım yasağının kalktığı iller! İstanbul ve İzmir de var
Kocaeli'de TIR alt yola uçtu hurdaya döndü! Yol kapandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ mesajı
Antalya'da yaşlı adam gece 4'te feci şekilde can verdi! Cesedi yatakta bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın annesi toprağa verildi
Masumiyet Ela Yüksel kimdir gerçekte kim oynuyor? Masumiyet oyuncuları
Ankara'da ilginç olay! Rahatsızlanan İranlı yolcunun midesinden 890 gram uyuşturucu çıktı
Yorumlar 3 yorum