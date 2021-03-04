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Vakaların arttığı Erbaa'da yeni karar! Semt pazarları 14 gün kapatıldı

TOKAT’ın Erbaa ilçesinde koronavirüs vakalarında yaşanan artış sebebiyle İlçe Umumi Hıfzısıhha Meclisi kararıyla ilçe merkezi, belde ve köyler dahil tüm semt pazarları 14 gün süreyle kapatıldı.

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Erbaa ilçesinde İlçe Hıfzısıhha Meclisi yeni bir karar alarak ilçe merkezi, belde ve köyler dahil tüm semt pazarlarını bugünden itibaren 14 gün süreyle kapatma kararı aldı.

İlçedeki koronavirüs salgını hakkında genel durumu görüşmek için toplanan meclisin aldığı kararda "İlçemiz merkezi, beldeler ve köyler dahil, kurulan semt pazarlarının 05.03.2021 Perşembe gününden itibaren 18.03.2021 Perşembe günü dahil 14 gün süreyle kapatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

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