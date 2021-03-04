Kasımpaşa-Trabzonspor maçının 11'leri
Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesinin 11'leri belli oldu.Abone ol
Ligde geçen hafta Fenerbahçe karşısında sahasında 1-0 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında moral bulmak istiyor.
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
4 Mart Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.
11'LER:
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater, Yusuf, Hajradinovic, Varga
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny