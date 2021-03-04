BIST 1.536
DOLAR 7,45
EURO 8,98
ALTIN 411,14
HABER /  SPOR
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Kasımpaşa-Trabzonspor maçının 11'leri

Süper Lig'in 28. haftasında oynanacak Kasımpaşa-Trabzonspor mücadelesinin 11'leri belli oldu.

Abone ol

Ligde geçen hafta Fenerbahçe karşısında sahasında 1-0 mağlup olarak zirve yarışında geriye düşen bordo-mavililer, Kasımpaşa karşısında moral bulmak istiyor.

Kasımpaşa - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
4 Mart Perşembe günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek. Mücadele beIN SPORTS1'den naklen yayınlanacak.

11'LER: 
Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Tosic, Brecka, Haddadi, Sadiku, Bistrovic, Drinkwater, Yusuf, Hajradinovic, Varga

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hugo, Marlon, Berat, Abdulkadir Parmak, Ekuban, Bakasetas, Nwakaeme, Djaniny

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kontrollü normalleşme denetimi
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Kırmızı kategorideki Tokat'ta sokaklarda dikkat çeken yoğunluk
Bakan Pakdemirli verileri duyurdu Tarım son 3 yıldaki en yüksek büyüme rakamına ulaştı
Seferberlik ilan edildi! Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu'ndan gönüllü karantina çağrısı
Kocaeli'de ağaçların rengi değişti! Ekipler alarma geçti
Ahmet Davutoğlu, Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti: Ortak açıklama
1 tatlı kaşığı balda kaç kolari var kalorisi nasıl hesaplanır?
Fenerbahçe paylaştı! Kadıköy'de büyük değişim
'Stop Erdoğan' ilanı! Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Yorumlar