Son dakika ABD'den Yunanistan'a F-35 satışı açıklaması! Biz hazırız

ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan'ın hazır olması durumunda, ABD'nin F-35'leri satmaya hazır olduğunu söyledi.

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Washington, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarmıştı. Bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin Atina Büyükelçisi Geoffrey Pyatt, Yunanistan'ın hazır olması durumunda, kendilerinin F-35'leri satmaya hazır olduğunu söyledi.

Ancak Pyatt, F-35'lerin üreticisi Lockheed Martin'in, uçakların Atina'da bakım ve tüm işlemlerinin yapılabilmesi için gerekli olan altyapıyı 5 yılda kurabileceğini belirtti.

"Er ya da geç F-35 alacağız''

Doğu Akdeniz'de Türkiye'ye karşı Fransa'yı yanına çekmek için milyarlarca euro harcayarak 18 adet Rafale jeti alan Atina yönetimi, daha önce yaptığı açıklamada, ABD'den F-35 alma niyetinin bu ülkeye iletildiğini duyurmuştu. Yunanistan Savunma Bakanı Panagiotopoulos, ülkesinin er ya da geç 5. nesil bir savaş uçağı alacağını söylemişti.

Yunanistan'ın Türkiye karşıtı silahlanma programı

2020 Eylül'ünde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, 11,5 milyar euroluk savunma programıyla, önümüzdeki 5 yıllık dönemde Yunan ordusunun modernizasyonun hedeflendiğini açıklamıştı. Bu program kapsamında, 4 yeni fırkateyn alımı, 4 fırkateynin modernizasyonu, 4 donanma helikopteri, karadan havaya füzeler, İHA alımı, Fransa'dan 18 adet Rafale alımı ve F-16 savaş uçağı filosunun 2027'ye kadar modernizasyonu planlanıyor. Yunan hükümetinin F-35 alımı isteği de var. Atina, 24 adet F-35 savaş uçağı satın almak üzere Kasım ayında ABD'ye niyet mektubu göndererek resmi başvuru yapmıştı. Ayrıca tam zamanlı görev yapacak 15 bin profesyonel askerin beş yıl içinde orduya alınması öngörülüyor.