BIST 1.529
DOLAR 7,49
EURO 9,02
ALTIN 411,43
HABER /  FENERBAHÇE
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Fenerbahçeli Aziz Eren Balaban, Avrupa devlerinin radarında

Demirören Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin altyapı oyuncusu Aziz Eren Balaban, İspanya ekibi Valencia ile İngiliz Fulham Kulübü'nün radarına girdi.

Abone ol

Dikilitaş Spor Kulübü'nde başlayan futbolculuk kariyerini Beşiktaş ardından ise Fenerbahçe altyapısında sürdüren 14 yaşındaki futbolcu, başarılarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe U14 takımında gösterdiği performansı ile İspanya ekibi Valencia'nın dikkatini çeken Aziz Eren Balaban için ailesi ve menajeri ile yapılan ilk görüşme ise olumlu sonuçlandı.

Valencia'nın haricinde İngiliz ekibi Fulham yetkililerince de izlenen Balaban için her iki kulüpten olumlu raporlar hazırlandı. Gelecek sene oyuncuyu renklerine bağlamak isteyen iki kulüp, ailesi ve menajerinden dönüş bekliyor.

Öte yandan Dikilitaş Spor Kulübü'nün ardından formasını giydiği Beşiktaş'ın transferi için girişimde olduğunu ve genç futbolcuyu renklerine yeniden bağlamak istediği öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Denizli'de kardeş katliamı! İnşaatta birlikte çalıştığı iki kardeşini vurarak öldürdü
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Covid-19 risk haritasındaki sarı ve turuncu illere uyarı
Burdur'da yakalandı büyüklüğünü gören şaştı kaldı: Çok zorlandık
Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Abdulkadir Selvi'den bomba kulis: HDP’nin kapatılması yönünde bir çalışma başlatılmış değil
Altının önlenemeyen düşüşünün sebebi: ABD tahvil faizleri! Güncel altın fiyatları 4 Mart
ASELSAN ve Turkcell'den 'güvenli iletişim' için iş birliği  
Galatasaray'da seri sonu! Aslan ağır yaralı
Şaban ayı ne zaman başlıyor 2021 ilk gün oruç tutmak gerekir mi?
Yorumlar