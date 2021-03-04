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Adana'da eski eşinin evine gitti onun sevgilisiyle karşılaşınca olanlar oldu

İhlas Haber Ajansı

ADANA’da eski eşi Ayşe A.’nın evine gelen Sezai Ö., eski eşinin birlikte yaşadığı öne sürülen Cem A. ile kıskançlık tartışması yaşadı. Kadının sevgilisi Cem A., Sezai Ö.'yü vurduktan sonra kaçtı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumu ağır.

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Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Sezai Ö, boşandığı eşi Ayşe A.'nın yaşadığı eve gitti. Sezai Ö. ile evde bulunan Cem A. kıskançlık yüzünden tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Cem A., yanında bulunan tabanca ile Sezai Ö.'yü iki bacağından vurarak olay yerinden kaçtı. Ayşe A.’nın ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı Sezai Ö., ambulansla Adana Şehir ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüpheli Cem A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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