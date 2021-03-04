Almanya'da 65 yaş üstü için AstraZeneca aşısı kararı

AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının Almanya'da 65 yaş ve üstündeki kişilere de yapılabileceği açıklandı.

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Daimi Aşı Komisyonunun (STIKO) aşı listesinde yaptığı güncellemede, AstraZeneca aşısının ülkede 65 yaş ve üstündekilere de yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuya ilişkin Alman medyasına yaptığı değerlendirmede, bu kararın iyi bir haber olduğunu belirterek, "Bu, aşı olmayı bekleyen her yaşlı kişi için iyi bir haber. Artık daha hızlı aşı olunabilir." ifadesini kullandı.

STIKO, AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 7 milyon doz aşı kullanıldı.