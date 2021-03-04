BIST 1.536
DOLAR 7,45
EURO 8,98
ALTIN 411,14
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Şanlıurfa’da HDP’li kadın yöneticilerin otomobili devrildi! 4 yaralı var

Demirören Haber Ajansı

ŞANLIURFA’da, HDP’li kadın yöneticilerin bulunduğu otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Abone ol

Kent merkezinden Ceylanpınar ilçesine giden HDP İl Başkan Yardımcısı Çiğdem Karageçili, Haliliye ilçe Başkan Yardımcısı Hatice Göktepe, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Sema Aişeoğlu ve ismi öğrenilmeyen bir kadın yöneticinin de içinde bulunduğu plakası öğrenilemeyen otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Viranşehir- Ceylanpınar karayolunun 26'ncı kilometresinde takla attı.

Kazada 4 kadın yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralılar. Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçeli Aziz Eren Balaban, Avrupa devlerinin radarında
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Adana'da eski eşinin evine gitti onun sevgilisiyle karşılaşınca olanlar oldu
Son dakika ABD'den Yunanistan'a F-35 açıklaması! Biz hazırız
TOKİ yüklenicilerini dolandırmak isteyenler hakkında suç duyurusunda bulundu
Kasımpaşa-Trabzonspor maçının 11'leri
Vakaların arttığı Erbaa'da yeni karar! Semt pazarları 14 gün kapatıldı
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’dan kontrollü normalleşme denetimi
Kırmızı kategorideki Tokat'ta sokaklarda dikkat çeken yoğunluk
İBB sosyal yardım kartı başvuru ekrani-2021
Yorumlar