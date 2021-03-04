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Kemal Kılıçdaroğlu: Bizim belediyelerimiz olmasa ülkede kaos çıkar

KADIKÖY'de esnaf ziyareti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim Belediyelerimiz olmasa ülkede kaos çıkar'' dedi.

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Kadıköy esnafını ziyaret etti. Ziyaret sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, iktidara yönelik eleştirilerini sıraladı.

"Belediyelerimiz olmasa ülkede kaos çıkar''
CHP'li belediyelerde yaşanan maaş sorununu görmezden gelip övgülerde bulunan Kılıçdaroğlu, “Varolan iktidar otursun kalksın Cumhuriyet Halk Partili belediyelere dua etsin. CHP’li belediyeler olmasa Türkiye’de gerçekten ciddi bir kaos çıkar." ifadeleri ile kendi belediyelerinin Türkiye'de önemli bir yere sahip olduğunu öne sürdü.

"İBB şikayetleri karşılamaya çalışıyor''
İBB'de yaşanan sıkıntılara da değinen Kılıçdaroğlu, konuşmasını "İnsanların evine ekmek götüremediği bir düzen olur mu? Kadıköy Belediyesi de elinden geleni yapmaya çalışıyor, onun da bütçesini zorluyor. İBB de kendine yansıyan şikayetleri karşılamaya çalışıyor. Ama moralimizi bozmayacağız.” sözleriyle sonlandırdı.

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