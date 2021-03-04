İbrahim Üzülmez Rizespor'un başına mı geçiyor? Kendisi açıkladı

Sumudica ile yollarını ayırmasıyla teknik direktör arayışına giren Çaykur Rizespor'un, İbrahim Üzülmez'le yaptığı görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi. Üzülmez'den bu iddialara yanıt geldi.

Abone ol

Marius Sumudica yönetiminde son 7 maçını kazanamayan Çaykur Rizespor, Rumen teknik adamla karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.

Okan Buruk kararını yineledi

Karadeniz ekibi ilk önce şu anda boşta olan Okan Buruk'la İstanbul'da görüştü. Ancak başarılı teknik adam yine sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını belirterek teklifi reddetti.

Milliyet'in haberine Karadeniz ekibi İbrahim Üzülmez'le görüşmelere başladı. Üzülmez'le yapılan görüşmenin olumlu geçtiği iddia edildi.

"Ben de okudum ancak..."

Bu haberlerin ardından Üzülmez'den açıklama gecikmedi. "Çıkan haberleri ben de okudum ancak resmi bir teklif yok. Dolaylı yollardan haberler geldi ama yönetimden arayan olmadı." diyerek henüz somut bir gelişmenin olmadığını duyurdu.

47 yaşındaki teknik adam, 2017-2018 sezonunda Çaykur Rizespor'u çalıştırmıştı.