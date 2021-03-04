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Antalya'da siyah dumanların gökyüzünü kapladı! Bir anda alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı

ANTALYA'da boşaltılan festival çarşısında çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu. Siyah dumanların gökyüzünü kapladığı yangın ucuz atlatıldı.

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Edinilen bilgiye göre yangın saat 14.30 sırasında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi'ndeki Festival Çarşısı'nda çıktı. Bir süre önce boşaltılan çarşıdaki dükkanlarından henüz belirlenemeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Çarşının çatısının plastik olması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Gökyüzünü saran siyah dumanlar kentin farklı noktalarından görüldü. İçinde kullanılmayan tekstil ürünlerinin de yandığı yangına iş yerleri zarar gördü. Çevrede iş yerleri bulunan vatandaşlar ise büyük korku yaşadı. İtfaiye hem yerden hem merdivenle havadan yaptığı müdahaleyle yangını kısa sürede kontrol altına aldı.


"Mağdur olduk"
Yakındaki bazı iş yerleri ise yangının sıçrama ihtimaline karşın ürünlerini dışarı çıkardığı görüldü. Yangın anında bölgede olan Ethem Gün, yangının biranda başladığını belirterek, "Arkadaşımın kullanmadığı malları vardı. İş yeri yandı ama ürünlerini kurtarabildik. Mağdur olduk" dedi.

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