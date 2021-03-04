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Samsun'dan yürek yakan haber! Eczacı teknisyeni yaşam savaşını kaybetti

İhlas Haber Ajansı

SAMSUN'da koronavirüs tedavisi gören eczane teknisyeni Hatice Özgümüşdağ hayatını kaybetti.

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İlkadım ilçesinde bulunan bir eczanede eczacı teknisyeni olarak görev yapan Hatice Özgümüşdağ, bir süredir korona virüsü tedavisi görüyordu. Bugün tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti. Vefat üzerine açıklama yapan Samsun Eczacı Odası, "Maalesef yol arkadaşımızı, eczane teknisyeni kardeşimiz Hatice Özgümüşdağ'ı Kovid-19 ile mücadele ederken kaybettik. Çok zor bir yıl geçirdik ve hala aynı zorlukta devam ediyor. Çok üzgünüz. Başta ailesi ve meslektaşımız olmak üzere tüm camiamızın başı sağ olsun" denildi.

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