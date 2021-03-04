MHP'li Semih Yalçın'dan Levent Gültekin'e sert sözler! Türkeş hakkındaki ifadeleri

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Prof. Dr. E. Semih Yalçın, resmi Twitter hesabı üzerinden, Alparslan Türkeş hakkındaki ifadeleri nedeniyle Levent Gültekin'e sert tepki gösterdi.

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Yalçın, ''Levent Gültekin, ruhundaki hastalıkların acısını merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş’e ve MHP’ye düşmanlık ederek yatıştırmaya çalışıyor. Gültekin, kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanlarıyla fikir dolandırıcılarına pek manidar bir örnektir ve bu hasta herifi adam sanıp programlarında yer veren TV kanalları da kendi ufuksuzluklarını ele vermektedir'' dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın açıklamaları şu şekilde;

''Levent Gültekin adındaki azınlık ırkçısı gazeteci ve yazar taslağı, açıkça ilan edemediği bölücülük ve Türk düşmanlığını, duçar olduğu MHP nevrozu üzerinden teşhire çalışıyor.

Hangi mahfillere hizmet ettiği belirsiz bu müstemleke tipi “sözde” gazeteci; Türkiye gerçeklerinden uzakta, vicdanını hapsettiği bir sırça köşkte, amansız psikolojik ihtilaçlar içinde kendini paralıyor.

Bir tür cinnet hâlindeki bu zavallı Gültekin; milletin sevdiklerinden nefret ediyor, değer verdiklerini kötülüyor, saygı duyduklarını tahkire yelteniyor, itibar sahiplerinin halk nezdindeki yerini kin ve nefretle taşlıyor.

L. Gültekin’in kulakları tırmalayan üslubu, mantık örgüsü ve akıl kırıntısından azade ifadeleri, rastgele tokatlanan dümbeleğin gürültüsüne benziyor.

Gültekin; yüreğindeki karamsarlık ve tatminsizliğin, ruhundaki hastalıkların acısını merhum Başbuğ Alpaslan Türkeş’e ve MHP’ye düşmanlık ederek yatıştırmaya çalışıyor.

'Kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanları'

Levent Gültekin, kendine gazeteci ve yazar süsü veren medya şarlatanlarıyla fikir dolandırıcılarına pek manidar bir örnek... Bu hasta herifi adam sanıp programlarında yer veren TV kanalları da kendi ufuksuzluklarını ele veriyor.''