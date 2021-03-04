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Yeni Zelanda 6,9'luk depremle sarsıldı

Anadolu Ajansı

Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda 6,9 büyüklüğünde deprem olduğu bildirildi. Depremin Yeni Zelanda genelinde hissedildiği kaydedildi.

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ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) verilerine göre; Yeni Zelanda'nın Kuzey Adası'nda yerel saatle 02.27'de 6,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamada; depremin ülkeyi etkileyecek bir tsunamiye neden olup olmayacağının araştırıldığı belirtildi.

Depremin Yeni Zelanda genelinde hissedildiği kaydedildi.

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