Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Genç avukat hayatını kaybetti

Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Genç avukat hayatını kaybetti

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu ağır yaralanan avukat, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ekipler olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

İlçeye bağlı Ağaköy Mahallesi'nde, 16 AGB 45 plakalı araçtan silahla yolda yürüyen kişilere ateş edilmesi sonucu Elif Çalışkan (40) ile avukat Hatice Kocaefe (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Genç avukat hayatını kaybetti - Resim: 0

Ağır yaralanan Kocaefe burada yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise hastanedeki tedavisi sürüyor.

Jandarma ekipleri, yaptığı araştırmada olayı gerçekleştirdiği belirlenen şüpheli Hakkı Ç. (49) ile Elif Çalışkan arasında alacak verecek meselesi dolayısıyla husumet bulunduğunu, ölen Hatice Kocaefe'nin ise Elif Çalışkan'ın avukatlık görevini üstlendiğini tespit etti.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yolda yürüyenlere ateş açıldı! Genç avukat hayatını kaybetti - Resim: 1

Bu arada, İstanbul Barosu'na kayıtlı olduğu öğrenilen Kocaefe'nin cenazesinin Bursa'da toprağa verileceği bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Bursa'da bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu bir avukatın hayatını kaybetmesine ilişkin, saldırının faillerinin hukuk önünde hesap vereceğini, savunma makamına yönelen hiçbir tehdide müsamaha gösterilmeyeceğini ifade etti.

