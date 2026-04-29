İran savaşında önümüzdeki bir kaç gün çok önemli! Hakan Fidan söyledi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran ile ABD arasında süren müzakerelere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sürecin hassas bir aşamaya girdiğini belirten Fidan, “önümüzdeki birkaç günün kritik olduğunu” vurguladı. Fidan, taraflar arasında çözüm arayışlarının sürdüğünü ifade ederek, diplomatik temasların yoğun şekilde devam ettiğini söyledi. Bölgedeki gerilimin azaltılması için çabaların arttığını kaydetti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile ortak basın toplantısı düzenledi. İran savaşına değinen Hakan Fidan, önümüzdeki bir kaç günün kritik önemde olduğunu belirtti. Hakan Fidan şunları söyledi:

ENERJİ TEDARİĞİNDE CİDDİ SIKINTILAR VAR

-İran ve Amerika arasında devam eden müzakerelerin bir an önce neticeye kavuşması için elimizden geleni değerli arkadaşlar yapmaya çalışıyoruz. Bu krizden kaynaklanan Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın bir an önce aşılıp normal hayata dönülmesi gerekiyor. Enerji fiyatları, enerji tedariği, özellikle bölge ülkelerine yönelik de gıda ve diğer ürün tedariğinde çok ciddi sıkıntılar var.

"ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ GÜNÜN ÇOK KRİTİK "

-Önümüzdeki birkaç günün çok kritik olduğunu düşünüyorum. Özellikle tarafların şu anda belli pozisyonları netleştirmesi itibariyle bu birkaç gün çok önemli.

- İki tarafın da özellikle bir ateşkese ve barışa daimi olarak ulaşma niyetiyle ve Hürmüz Boğazı'nı açma niyetiyle hareket etmeleri fevkalade önemli. Burada halledilmesi gereken bazı detaylı konular var. Burada da ben açıkçası Pakistanlı kardeşlerimizin maharetine güveniyorum. Bizim de desteğimiz devam edecek.

"AB'NİN SİYASİ İRADESİ ÖLDÜRÜLDÜ"

-Biz hiçbir zaman için üyelik koşullarının gerçekleşmemesi ve gerçekleşmeden girilmesi gibi bir talep içerisinde olmadık. Tabii ki bir yere girecekseniz bunun şartları vardır. Bu şartlar önünüze konur ve siz bu şartlara uyduğunuz zaman buraya girersiniz. Fakat sorun şurada; Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz Avrupa Birliği üyesi olmasını kabul ediyoruz diye bir siyasi irade yok.