İstanbul'da bir iş yerine zarf içerisinde bıraktılar

İstanbul'da bir iş yerine zarf içerisinde tehdit mesajı ve mermi bırakan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, organize suç örgütlerinin deşifre edilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda kent genelinde silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen ve Bahçelievler'deki bir iş yerine zarf içerisinde tehdit içerikli mesaj ile mermi bırakan zanlıların kimlik ve adresleri tespit edildi.

6 şüpheli gözaltına aldı

Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Aramada ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.