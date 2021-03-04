Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir?

Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen askeri helikopterde şehit oldu. Yozgat doğumlu olan Korgeneral Osman Erbaş'ın orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyordu.

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BİTLİS'te düşen askeri helikopterde şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyordu.

Yozgat doğumlu olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş son yaş kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Yozgat Yerköy'lü olan Şehit Korgeneral Osman Erbaş yedi ay önce de annesi Cemile Erbaş'ı kaybetmişti.

İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan şehit Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Erbaş Paşa orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu.