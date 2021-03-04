BIST 1.538
DOLAR 7,42
EURO 8,94
ALTIN 408,61
HABER /  GÜNCEL
ADV Yeni Posunuzu cebinizde bilin

Şehit Korgeneral Osman Erbaş kimdir?

Korgeneral Osman Erbaş, Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen askeri helikopterde şehit oldu. Yozgat doğumlu olan Korgeneral Osman Erbaş'ın orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyordu.

Abone ol

BİTLİS'te düşen askeri helikopterde şehit düşen Korgeneral Osman Erbaş'ın orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyordu. 

Yozgat doğumlu olan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş son yaş kararı ile Elazığ 8. Kolordu Komutanlığına atanmıştı.

Yozgat Yerköy'lü olan Şehit Korgeneral Osman Erbaş yedi ay önce de annesi Cemile Erbaş'ı kaybetmişti.  

İlk ve ortaokulu memleketinde tamamlayan şehit Erbaş askeri okuldan başarı ile mezun oldu. Türkiye'nin farklı bölgelerinde görev yapan Erbaş Paşa orgeneralliğe terfi etmeyi bekliyordu. 

ÖNCEKİ HABERLER
3 helikopter kazasında 26 şehit verdik
2-4 Mart VarVar İndirimi'nde süper fırsatlar!
Korgeneral Osman Erbaş şehit oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye evinde ziyaret
Muğla'da 24 kişinin öldüğü tur midibüsü kazası davasının sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası
Bitlis'te askeri helikopter düştü! Çok sayıda şehit ve yaralı askerlerimiz var!
Formda Göztepe'yi konuk olduğu Alanyaspor frenledi
Deniz Işın kimdir yaşı kaç hangi dizilerde oynadı?
Bankacılık sektörü kredi hacmi 3.6 trilyon liraya yükseldi
Sırt ağrıları arttı! Tuvalete giden genç kız hayatının şokunu yaşadı
Yorumlar