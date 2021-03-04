3 helikopter kazasında 26 şehit verdik

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine 1996 yılında giren Cougar tipi helikopter bugüne kadar 3 kez düştü. Bir füze saldırısıyla birlikte toplam 4 olayda 37 şehit verdik.

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TSK envanterine 1996 yılında giren Cougar tipi helikopterlerin son olayla birlikte 3 kez düştüğü belirlendi. Füzeli bir saldırıyla birlikte 4 olayda Türkiye 37 şehit verdi.

1990'lı yıllardan bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde yer alan Cougar tipi helikopterlerin düşmesi sonucu bugüne kadar 37 asker şehit oldu.

İlk kaza 2017 yılında yaşandı

31 Mayıs 2017 tarihinde Şırnak'ın Uludere ilçesi Şenoba beldesinden kalkan Cougar, aralarında Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın da bulunduğu askeri taşıyordu.

Helikopter kalkıştan 3 dakika sonra yüksek gerilim hatlarına takılarak düştü.

Kazada Tümgeneral Aydoğan Aydın'ın yanı sıra 2'si albay olmak üzere toplam 13 asker şehit oldu.

2003'te 4 şehit verdik

Isparta'nın Egirdir ilçesinden eğitim uçuşu için kalkan Cougar tipi helikopter yüksek gerilim hattına takıldı. Bu kazada da 4 asker şehit oldu.

1997'de PKK'nın füze saldırısına uğradı

Cougar tipi helikopter 4 Haziran 1997 yılında ise terör örgütü PKK'nın güdümlü güze ile gerçekleştirdiği saldırının hedefi oldu.

İsabet alan helikopter düştü. Saldırıda 11 asker şehit düştü.

Cougar tipi helikopterler 1996 yılından bu yana envanterde.

Fransa'da üretilen ve genel maksat helikopteri olan Cougarlar genellikle arama kurtarma amaçlı kullanılıyor.