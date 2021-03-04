Kasımpaşa Trabzonspor maçı golleri ve geniş özeti

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olduğu Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24'te Djaniny ve 73'te Bakasetas atarken; 39'da Yusuf Erdoğan'ın penaltıdan attığı tek gol Kasımpaşa'ya yetmedi. Trabzonspor, bu sonuçla 51 puana yükseldi. Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı. Trabzonspor, Süper Lig'e İstanbul'da oynadığı son 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Kasımpaşa ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. İstanbul'daki karşılaşmayı 2-1'lik skorla Trabzonspor kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 24'te Jorge Djaniny ve 73'te Anastasios Bakasetas attı. Kasımpaşa'nın tek sayısını 39'da penaltıdan Yusuf Erdoğan kaydetti.

Son 9 maçta 8. galibiyetini alan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, bu sonuçla puanını 51 yaparken; son 5 maçta 4. kez sahadan yenilgiyle ayrılan Fuat Çapa'nın çalıştırdığı Kasımpaşa ise 29 puanda kaldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor, Alanyaspor'u ağırlayacak. Kasımpaşa da Antalyaspor'a konuk olacak.

Maçtan önemli dakikalar

5. dakikada Hajradinovic'in ceza sahası dışından şutunda top kaleci Uğurcan'dan dönerek Varga'nın önüne düştü. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Macar oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak yandan dışarı çıktı.

24. dakikada Trabzonspor öne geçti. Brecka'dan ceza sahası dışında topu kapan Djaniny rakibini de çalımlayarak ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

38. dakika Kasımpaşa penaltı kazandı. Drinkwater ile paslaşan Yusuf Erdoğan ceza sahası içinde çizgiye indi ve penaltı noktasına doğru pasını çıkarmak istedi ancak meşin yuvarlak, topa müdahale etmeye çalışan Berat Özdemir'in eline çarptı. Hakem Abdulkadir Bitigen bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.

39. dakikada penaltı atışını kullanan Yusuf Erdoğan topu filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

55. dakikada Hajradinovic ceza sahası dışı sağ çaprazdan şutunu çekti. Kaleci Uğurcan Çakır topu son anda kornere çeldi.

60. dakikada Ekuban, Nwakaeme'nin sağdan pasında topu ceza sahası çizgisi üstünde göğsüyle kontrol ederek şutunu çekti ancak kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı dışarı gönderdi.

61. dakikada Bakasetas'ın sağdan kullandığı kornerde arka direkte Djaniny topu Nwakaeme'nin önüne indirdi. Altı pastaki Nwakaeme'nin şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü.

69. dakikada Vitor Hugo'nun kendi yarı alanından gönderdiği pasta arkaya sarkıp kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

73. dakikada Trabzonspor tekrar öne geçti. Berat Özdemir'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Djaniny'nin şutunda kalecinin müdahalesiyle havalanan ve ağlara doğru giden topu Tosic son anda çizgi üzerinden çıkardı. Dönen topu penaltı noktasında kontrol eden Bakasetas düzgün vuruşla meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 1-2

Karşılama Trabzonspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Kasımpaşa: 1 - 2 :Trabzonspor

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Kerem Ersoy, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Tosic (Dk. 90 Yasin Dülger), Brecka, Haddadi, Sadiku, Drinkwater (Dk. 69 Koomson), Hajradinovic (Dk. 86 Furkan Külekçi), Bistrovic, Yusuf Erdoğan, Varga (Dk. 86 Anıl Koç)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Marlon, Vitor Hugo, Edgar, Serkan Asan (Dk. 62 Yunus Mallı), Berat Özdemir, Abdulkadir Parmak, Ekuban (Dk. 88 Afobe), Bakasetas, Nwakaeme (Dk. 89 Yusuf Sarı), Djaniny (Dk. 83 Baker)

Goller: Dk. 24 Djaniny, Dk. 73 Bakasetas (Trabzonspor), Dk. 39 Yusuf Erdoğan (P) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Dk. 33 Hadergjonaj (Kasımpaşa), Dk. 78 Djaniny, 90+2 Uğurcan Çakır (Trabzonspor)