Muğla'da 24 kişinin öldüğü tur midibüsü kazası davasının sanığına 18 yıl 9 ay hapis cezası

İZMİR'in Buca ilçesinden Anneler Günü programı için Muğla Marmaris'e gidenleri taşıyan tur midibüsünün devrilmesi sonucu 24 kişinin yaşamını yitirdiği kazaya ilgili daha önce 10 yıl hapis cezası verilen araç sahibi, yeniden yargılandığı davada 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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MUĞLA 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık midibüs sahibi Bülent Çetindağ, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Söz verilen Çetindağ, kaza nedeniyle yıllardır hem kendisinin hem de ailesinin mağdur olduğunu iddia etti. Aracının bütün bakımlarını yaptırdığını öne süren sanık, "Fren sistemleriyle ilgili hiçbir sorun yok. Mevzuata aykırı hiçbir işlem yapılmadı. Her yıl muayenesini yaptırdım. Suçsuzum ve tahliyemi istiyorum" dedi.

Sanığın avukatı Mustafa Cihat Eken ise Adli Tıp Kurumu raporuna göre; fren sistemini kim değiştirdiyse kazanın failinin o olduğunu savundu. Aracı kullanan şoförün kazada ölmesi nedeniyle müvekkilinin sanık sandalyesinde olduğunu öne süren avukat, Çetindağ hakkında beraat kararı verilmesini talep etti.

Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının avukatları ise sanığın suçlu olduğunu ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Mahkeme heyeti, sanığı 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek' suçundan 18 yıl 9 ay cezasına çarptırdı.