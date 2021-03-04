Ankara'daki ekmek zammı davalık oluyor

Ankara Valisi Vasip Şahin, 1 lira 50 kuruştan 1 lira 75 kuruşa çıkan ekmek zammıyla ilgili uzlaşma aradıklarını açıkladı. Şahin, zamdan geri adım atılmaması durumunda konuyu yargıya taşıyacaklarını söyledi.

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ANKARA'da ekmek fiyatlarını 1 lira 50 kuruştan, 1 lira 75 kuruşa çıkartan zam sonrasında Ankara Valiliği devreye girdi. Vali Vasip Şahin, Fırıncılar Odası ile yapılacak toplantılar sonrasında ortak bir karara varmaya çalışacaklarını söyledi. Şahin, uzlaşı olmaması durumunda ise yargı yoluna gideceklerini açıkladı.

Ankara Valisi Vasip Şahin, kentte ekmek fiyatlarına zam yapılmasıyla ilgili konuştu.

Vali Şahin, "Odalar ekmek zammını açıkladılar. Bize göre çok doğru bir fiyatlandırma değil. Bunun için toplantıya çağırdık. Bugün ve yarın iki toplantımız var. Eğer belli bir noktada mutabık kalamazsak biz valilik olarak yargı yoluna gideceğiz ve bu ekmek fiyatına itiraz edeceğiz'' dedi.

Vasip Şahin, Ankara Fırıncılar Odası'nın, "zammın maliyetleri karşılamadığı" yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine ise, "Toplantılarda tartışacağız. İlk tespitlerimize göre şu anda bu zamma ihtiyaç görülmüyor. Oturup tabii onların da bu konudaki savunmalarını, gerekçelerini dinleyeceğiz. Ona göre bir karara varacağız" diye konuştu.