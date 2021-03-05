Selçuk Bayraktar'dan şehit korgeneral Osman Erbaş ile ilgili duygulandıran paylaşım

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bitlis'teki helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayınladı. Bayraktar, Erbaş'ın, SİHA sistemlerinin gelişiminde çok büyük desteği olduğunu

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Baykar Savunma Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Bitlis Tatvan'da meydana gelen helikopter kazasında şehit düşen ve 2010 yılında SİHA'ların gelişimi sırasında tanıştığı Osman Erbaş ve askerler için başsağlığı mesajı yayınladı.

Selçuk Bayraktar, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Şehit Osman Paşamız ile 2010'da Doğubayazıt'ta Tugay Komutanıyken tanışmıştım. Mini İHA'larımızı operasyonlarda kullanacak personele eğitim vermek üzere davet etmişti. O dönemde doğudaki sınır karakollarını teker teker kendisiyle gezmiştik. Kalender, babacan, alçak gönüllü, herkesin ve tüm Mehmetçiğin sevdiği kahraman bir Komutanımızdı.

Yıllar içinde dostluğumuz hiç bitmedi. Milli S/İHA sistemlerimizin gelişiminde çok büyük desteği oldu. Ülkemizin dünyada S/İHA'ların kullanımında bu noktaya gelmesinde rolü çok büyüktü. En son TEKNOFEST ziyaretinde yüz yüze görüşüp alanı beraber gezmiştik. Gençlerin projelerini görüp ülkemiz adına çok mutlu olmuştu.

Ruhunuz şad, mekanınız cennet olsun Komutanım... Özlemini duyduğunuz şehadete kavuştunuz...

Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik Komutanım...