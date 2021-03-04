Bitlis şehitleri isimleri ve memleketleri belli oluyor 11 eve kara haber gitti

BİTLİS'ten gelen kara haber Türkiye'nin bağrını yaktı. 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz de tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin ailelerine kara haber bir bir gidiyor. Peki yüreğimizi yakan 4 Mart helikopter kazasındaki Bitlis şehitlerinin isimleri ve memleketleri neler?

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BİTLİS'ten 4 Mart'ta gelen kara haber yüreğimizi yaktı. Son açıklamaya göre 11 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise kaldırıldıkları hastanede tedavi görüyor. Bitlis şehitlerinin acı haberi bir bir ailesine giderken yüreği yalan vatandaşlar ise Bitlis şehitlerinin isimlerini ve memleketlerini araştırıyor. Gelen ilk açıklamalar göre şehit olan 11 askerden 3'ünün kimlikleri belli oldu.

Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül: Amasya'ya şehit ateşi düştü: Bitlis'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hakan Gül’ün (45) acı haberi, memleketi Amasya'ya ulaştı.

Korgeneral Osman Erbaş: Bitlis'in Tatvan ilçesinde düşen helikopterde şehit olan 10 askerden biri 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş'tı.

Şehit Korgeneral görev yaptığı illerde halkın sevgisini kazanmış bir askerdi.

Elazığ 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş yaklaşık 5 yıldır bu görevdeydi.

Yozgat Yerköy doğumlu şehit komutan ilk ve ortaokulu memleketinde okudu.

Meslek hayatı boyunca birçok ilde başarılı görevleri olan Osman Erbaş'ın son görev yeri Elazığ'dı.

Erbaş, Tümgeneral rütbesiyle 2016 yılında Adana 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanı olarak görev yapıyordu.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olan polis ve askerlerin cenazesinde yaptığı konuşmada darbecilere tepki göstererek "Türk askeri katil olmaz.. Onlar Türk askeri değil katiller” demiş, şehit ailelerine sarılıp teselli etmişti.

Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek: Bitlis'in Tatvan ilçesindeki helikopter kazasında şehit düşen Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek'in Afyonkarahisar'daki ailesine şehadet haberi verildi.

Şehidin evine ve evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı.

Şehit Karadirek'in evli ve 5 aylık oğlu olduğu bir hafta önce de ailesini ziyaret ettiği öğrenildi.

Yüzbaşı Tayfun Kureş: Trabzon’un Of ilçesi nüfusuna kayıtlı Yüzbaşı Tayfun Kureş de kazada şehit oldu. 36 yaşındaki şehit Kureş'in evli ve 6 yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Doğum yeri Ankara olan Kureş’in cenaze programı henüz netleşmedi.

Helikopterde bulunan askeri personelin isimleri şöyle:

1. Korgeneral Osman ERBAŞ

2. Topçu Kd. Çvş. Nazmi YILMAZ

3. İsth. Alb.Şentürk AYDINYER

4. Per. Bnb. Alptekin KÖPRÜLÜ

5. Bkm. Yzb. Salih SARIOĞLU

6. Huk. Yzb. Ender UZUNÇAKMAK

7. Bkm. Asb. Kd. Bçvş. Mehmet DEMİR

8. Mu. Asb. Kd. Üçvş. Ömer UMULU

9. Kr. Plt. Yzb. Tayfun KUREŞ

10. Kr. Plt. Yzb. Gökhan UYSAL

11. Tekns. Kd. Çvş. Şükrü KARADİREK

12. P. Uzm. Çvş. Tolga DEMİRCİ