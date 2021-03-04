Fenerbahçe Antalyaspor maçı golleri ve geniş özeti

Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor ile Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve lider Galatasaray'ı yakalama fırsatını tepti. Antalyaspor'un sayısını 12'de Fredy kaydederken; Fenerbahçe'ye beraberliği getiren golü 83'te Valencia attı. Fenerbahçe, bu sonucun ardından 55 puanla 3. sıraya yerleşirken; Antalyaspor ise 35 puanla kendisine 10. sırada yer buldu.

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Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşılaştı. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi.

Antalyaspor'u öne geçiren golü 12. dakikada Fredy attı. Marcel Tisserand'ın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası dışında Fredy'nin önünde kaldı. Fredy'nin sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta top, Altay Bayındır'ın sağından köşede ağlarla buluştu. Bu gol, Antalyaspor'un lig tarihindeki 1000. golü oldu.

Fenerbahçe, 83. dakikada Valencia ile skoru eşitledi. Sosa'nın uzun pasıyla sol çaprazda topla buluşan Valencia, iki rakibinden sıyrıldı ve penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği şutla topu Boffin'in solundan filelerle buluştu.

Hakem Ümit Öztürk, 90+1. dakikada Pelkas'ın yerde kalması nedeniyle penaltı noktasını gösterdi. VAR uyarısının ardından monitörde inceleme yapan Ümit Öztürk, pozisyon öncesi Pelkas'ın elle oynadığını işaret ederek penaltıyı iptal etti.

Kadıköy'de 2 maç sonra puan alan Fenerbahçe, 55 puanla 3. sıraya yerleşirken; Antalyaspor ise 35 puanla kendisine 10. sırada yer buldu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 28. haftasında Konyaspor'a konuk olacak. Antalyaspor da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

12. dakikada Fraport TAV Antalyaspor öne geçti. Tisserand'ın ceza sahasından çıkmaya çalışırken hatalı pasında topu kontrol eden Fredy ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı köşeden ağlara gönderdi: 0-1

44. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Fredy'nin hatalı pası sonucunda topu önünde bulan Mesut Özil'in ceza sahası içinde uygun durumda yaptığı ayak içi vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

Fraport TAV Antalyaspor müsabakanın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

59. dakikada hızlı gelişen Antalyaspor atağında Fredy'nin pasıyla Gökdeniz, kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı. Ceza sahasına giren ve kaleci Altay'ı geçmek isteyen Gökdeniz dar açıdan şutunu attı. Kaleye giden topa son anda Szalai dokundu ve meşin yuvarlak kornere gitti.

75. dakikada Fenerbahçe'nin sol kanattan gelişen atağında Sosa ön direğe ortasını yaptı. Samatta'nın kafa vuruşunda kaleci Boffin sağına uzanarak topu kontrol etti.

83. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Sosa'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Valencia çalımlarla ceza sahasına girdi. Üç rakibinden kurtulan Valencia açısını düzeltip şutunu attı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

86. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. İrfan Can'ın ceza sahasına yaptığı ortaya Thiam kafayı vurdu. Yan direğe çarpan top kaleci Boffin'e de çarpıp altı pas içine düştü. Sonrasında savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

90. dakikada Antalyaspor net bir fırsatı kullanamadı. Sol kanattan gelişen atakta Podolski'nin pasıyla ceza sahasında uygun pozisyonda topla buluşan Gökdeniz'in şutunda top üst direğe de çarparak auta gitti.

90+5. dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Valencia ile duvar pası yapan Cisse ceza sahasına girdi. Cisse'nin ayağının üstüyle yaptığı vuruşta kaleci Boffin son anda topu kurtardı.

Mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü sonrası Boffin küfür ettiği gerekçesiyle maçın hakemi Ümit Öztürk tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

Fenerbahçe: 1 - 1 :Antalyaspor

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Serkan Ok, Osman Gökhan Bilir

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Novak (Dk. 67 Cisse), Ozan Tufan (Dk. 46 Valencia), Sosa, Osayi-Samuel (Dk. 79 Ferdi Kadıoğlu), Mesut Özil (Dk. 67 İrfan Can Kahveci), Pelkas, Samatta (Dk. 79 Thiam)

Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Naldo (Dk. 77 Orgill), Kudriashov, Nuri Şahin, Hakan Özmert, Amilton (Dk. 83 Podolski), Fredy (Dk. 68 Doğukan Sinik), Eren Albayrak, Gökdeniz Bayrakdar

Goller: Dk. 12 Fredy (Fraport TAV Antalyaspor), Dk. 83 Valencia (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Boffin (Maçın ardından) (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 7 Szalai, Dk. 88 Cisse, Dk. 89 Ferdi Kadıoğlu, Dk. 90+3 Pelkas, Dk. 98 Sosa (Fenerbahçe), Dk. 21 Fredy, Dk. 33 Amilton, Dk. 38 Veysel Sarı, Dk. 61 Naldo, Dk. 88 Orgill (Fraport TAV Antalyaspor)