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Daum, Fenerbahçe'nin berabere kaldığı maçın ardından yine paylaşım yaptı

Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'la 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, Galatasaray'ın kaybettiği haftada fırsatı değerlendiremedi. Sarı-lacivertlilerin 2 puan kaybettiği maçın ardından Christoph Daum'dan ses getirecek bir paylaşım geldi. Alman teknik direktör maçın hemen ardından yine İstanbul paylaşımı yaptı.

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Fenerbahçe'nin zirve yolunda büyük bir fırsatı değerlendiremediği Antalyaspor maçının ardından, sarı-lacivertlilerin eski teknik direktörü Christoph Daum'un paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

Yine bir İstanbul paylaşımı
Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldığı maçın ardından Alman teknik direktör Christoph Daum'dan yeni bir İstanbul paylaşımı geldi. Daum'un Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kayıpları sonrası İstanbul temalı yaptığı paylaşımlar, sarı-lacivertli kulübe geri dönmek istediği şeklinde yorumlandı.

Christoph Daum, Fenerbahçe'nin Antalya ile berabere kaldığı maçın ardından İstanbul paylaşımı yaptı

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