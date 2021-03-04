Türkiye 4 Mart 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu

TÜRKİYE'de son 24 saatte 137 bin 885 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, 68 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, can kaybı 28 bin 839 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 4 Mart 2021 Perşembe günü verilerine göre; son 24 saatte 137 bin 885 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 11 bin 322 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 685 olarak kayda geçti.

Geride bıraktığımız günde 68 kişi hayatını kaybetti, 7 bin 873 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşen sayısı 2 milyon 601 bin 137'ye çıktı.

Toplam test sayısı 33 milyon 716 bin 746'ya ulaşırken; vaka sayısı 2 milyon 746 bin 158, vefat sayısı 28 bin 839, ağır hasta sayısı 1220 oldu.

Haftalık verilere göre; bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3.6, yatak doluluk oranı yüzde 49.1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 63.2, ventilatör doluluk oranı yüzde 28.3, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99.9 olarak gerçekleşti.