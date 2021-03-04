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Yunanistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın Elassona kenti yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

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Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada; Yunanistan'ın Elassona kentinin 17 kilometre güneybatısında, 10 kilometre derinlikte 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan; Elassona kentinin 21 kilometre güneybatısında ve 8 kilometre derinlikte önceki gün yerel saatle 12.16'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş; bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen hasarlarda 3 kişi yaralanmıştı.

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