Yunanistan'da 5,9 büyüklüğünde deprem
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın Elassona kenti yakınlarında 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.Abone ol
Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından yapılan açıklamada; Yunanistan'ın Elassona kentinin 17 kilometre güneybatısında, 10 kilometre derinlikte 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin açıklama yapılmadı.
Öte yandan; Elassona kentinin 21 kilometre güneybatısında ve 8 kilometre derinlikte önceki gün yerel saatle 12.16'da 5,9 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş; bazı ev ve iş yerlerinde meydana gelen hasarlarda 3 kişi yaralanmıştı.