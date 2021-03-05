Hulusi Akar'dan düşen helikopterle ilgili ilk açıklama

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bitlis'te 11 askerin şehit olmasıyla ilgili kazayla ilgili incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti. Akar, kesin kaza nedeninin kırım ekibinin raporundan sonra ortaya çıkacağını söyledi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, milletçe derin bir üzüntü içinde olduklarını söyleyerek görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın ani değişim gösteren hava şartları nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini ifade etti.

Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ile Tatvan'da askeri helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin incelemelerde bulunmak üzere bölgeye gitti.

8. Kolordu Komutanlığı'na gitti

Elazığ Havalimanı'nda Vali Erkaya Yırık ve diğer yetkililerce karşılanan Akar ve komutanlar, 8. Kolordu Komutanlığı'na geçti.

Neden olumsuz hava şartları

Kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklama yapan Bakan Akar, Tatvan'da kaza kırımına uğrayan askeri helikopter için büyük acı yaşadıklarını ve milletçe derin üzüntü içerisinde olduklarını söyledi. İlk bilgiler ve görgü tanıklarının ifadelerine göre kazanın olumsuz hava şartları nedeniyle meydana geldiğini belirten Akar, ilk andan itibaren arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların en kısa sürede seferber edildiğini söyledi. Kaza kırım ekibinin incelemelerinin bugün başlayacağını da anlatan Akar, helikopterin düşüş nedeninin bu ayrıntılı inceleme sonucunda belirleneceğini ifade etti.