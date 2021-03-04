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Türkiye şehitlerine ağlıyor! 11 şehidimiz için siyasilerden başsağlığı mesajları geldi

Bitlis'in Tatvan kırsalında yaşanan helikopter kazası sonrası 11 şehidimiz için peş peşe başsağlığı mesajları geldi.

Bitlis - Tatvan kırsalında kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 11 personel şehit olurken, 2 personel ise yaralandı.

TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN
Kazanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener gibi bir çok isim, tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.

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İŞTE O MESAJLAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca:

"Bingöl'den Tatvan'a giden ve askerlerimizi taşıyan helikopterin düşmesi sonucu; 11 vatan evladımız şehit olurken 2 askerimiz de yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

"Bitlis’ten gelen acı haberle içimiz yandı. Helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet; yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve silah arkadaşlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan:

"Bitlis'ten gelen helikopter kazası haberi yüreklerimizi dağladı. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağolsun."

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