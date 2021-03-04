Türkiye şehitlerine ağlıyor! 11 şehidimiz için siyasilerden başsağlığı mesajları geldi

Bitlis - Tatvan kırsalında kırıma uğrayan askeri helikopterde bulunan 11 personel şehit olurken, 2 personel ise yaralandı.

TÜRKİYE'NİN BAŞI SAĞ OLSUN

Kazanın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Lideri Meral Akşener gibi bir çok isim, tüm Türkiye'ye başsağlığı diledi.