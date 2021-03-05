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HABER /  DÜNYA

Yeni Zelanda'da 8,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Anadolu Ajansı

Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları yakınlarında meydana gelen 8,1 büyüklüğündeki deprem sonrasında karada ve denizde tsunami uyarısı verildi. 

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Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA) tarafından yapılan açıklamaya göre, bu gece Kuzey Adası'ndaki 7,1, Kermadec Adaları yakınlarındaki 7,4 büyüklüğündeki depremlerin ardından, yerel saatle sabah 08.28'de Kermadec Adaları bölgesinde 8,1 büyüklüğünde üçüncü deprem meydana geldi.

Yaklaşık 10 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklanan şiddetli depremin ardından tsunami uyarısı yayınlayan NEMA, ülkenin kıyı bölgelerinde ve denizde tsunami tehlikesi olduğunu duyurdu.

İlk dalgaların yerel saat ile 09.49'da Lottin Point çevresindeki bölgelere ulaşacağını açıklayan NEMA, kıyılarda yaşayanların yüksek bölgelere çekilmeleri uyarısında bulundu.

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