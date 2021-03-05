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Fenerbahçe'de Mesut Özil depremi! Beşiktaş derbisine yetişecek mi?

Fenerbahçe'de Mesut Özil, Antalyaspor maçının ikinci yarısında sakatlanarak oyundan çıktı. Fenerbahçe Kulübü de oyuncunun son durumunu paylaştı.

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Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'u konuk eden Fenerbahçe'de Mesut Özil sakatlandı. Karşılaşmanın 66. dakikasında Fredy'nin müdahalesiyle bileğinden sakatlanan Mesut Özil oyuna devam edemedi. Yıldız futbolcu sedyeyle kenara alındı.

Ayağında yırtık tespit edilen Mesut Özil'in en az 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Mesut Özil'in 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine yetişmesi zor görünüyor.

Yerini İrfan Can'a bıraktı
Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi İrfan Can Kahveci, Mesut Özil'in yerine oyuna girerek yeni takımıyla ilk maçına çıkmış oldu.

Fenerbahçe'den Mesut Özil açıklaması
''Fraport TAV Antalyaspor ile oynadığımız karşılaşmada aldığı darbe sonrası ayak bileği burkulan Mesut Özil’in Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlenmiştir.''

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